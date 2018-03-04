Западные СМИ рассказали о спасении Европы от морозов благодаря России

Страны Европы вынуждены закупать природный газ в России в рекордных объемах, что подчеркивает зависимость региона от своего восточного соседа. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за последние пять лет сильнейшие морозы в ряде европейских стран повысили спрос на тепло- и энергоснабжение. В связи с этим в Европе наблюдается рекордное повышение цен на газ и значительное сокращение запасов газа.

«Европа и, в особенности, Великобритания, всё больше зависят от России в удовлетворении своих энергетических потребностей», — приводит РИА «Новости» выдержку из статьи.

В связи с этим Россия смогла нарастить поставки голубого топлива в западные страны, причем не только по газопроводам. В частности, как ранее сообщила газета Financial Times, новую партию российского газа поставят в Великобританию для пополнения истощающихся запасов в стране.