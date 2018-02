Более 45 человек погибли от переохлаждения в Польше

Более 45 человек погибли из-за сильных холодов в Польше за текущую зиму, свидетельствует опубликованная на официальном сайте польской полиции статистика.

Сильные морозы обрушились на республику в конце минувшей недели. Температура воздуха ночью опустилась ниже 20 градусов, днем столбики термометров показывают до -10 градусов. Согласно статистике, только за минувшие выходные жертвами холодов стали семь человек. При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней морозы не отступят.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в ряде стран Европы установилась аномально холодная погода, пришедшая из Сибири. Британские СМИ уже окрестили феномен «зверем с Востока» (the Beast from the East).