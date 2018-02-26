Разлив холодной воды устраняют коммунальщики в Москве

Последствия разлива холодной воды устраняют сотрудники коммунальных служб возле дома № 19 по улице Плеханова в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в понедельник, 26 февраля.

Представитель ведомства рассказал, что на месте разлива работают ремонтные бригады «Мосводоканала». Потребителей от воды не отключали.

Также, по его словам, удалось обойтись без остановки движения транспорта по улице.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате порыва на магистральном водопроводе в Биробиджане без водоснабжения остались более 30 домов и три социальных учреждения.