Прямой эфир

Разлив холодной воды устраняют коммунальщики в Москве

0
Фото: РИА Новости/Вадим Жернов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последствия разлива холодной воды устраняют сотрудники коммунальных служб возле дома № 19 по улице Плеханова в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в понедельник, 26 февраля.

Представитель ведомства рассказал, что на месте разлива работают ремонтные бригады «Мосводоканала». Потребителей от воды не отключали.

Также, по его словам, удалось обойтись без остановки движения транспорта по улице.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате порыва на магистральном водопроводе в Биробиджане без водоснабжения остались более 30 домов и три социальных учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оставившая без воды 2 тыс. человек авария устранена в Пермском крае
Водоснабжение во Владивостоке восстановлено после аварии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017