Водоснабжение во Владивостоке восстановлено после аварии

Во Владивостоке восстановлено водоснабжение после крупной аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря КГУП «Приморский водоканал» Ольгу Кудрявцеву.

«К 09:00 утра (02:00 мск) вода уже подавалась тремя отключенными ранее насосными станциями из пяти. К 11:00 (04:00 мск) подача воды в городе полностью восстановлена», — сказала она.

Кудрявцева добавила, что работа по ликвидации последствий аварии еще продолжается.

Масштабное отключение потребителей от водоснабжения произошло 8 февраля. Из-за прорыва трубы диаметром 1200 мм без воды остались три района города. В аварийно-восстановительных работах задействованы более 20 специалистов и около 10 единиц техники. На социально значимые объекты был организован подвоз воды.