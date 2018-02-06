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Улицу во Владивостоке могут назвать именем погибшего в Сирии Филипова

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Одну из улиц во Владивостоке могут назвать именем майора авиации Романа Филипова, героически погибшего в Сирии. С такой инициативой выступили жители города.

В биографии летчика Владивосток был важным городом. Учебу Филипов начал в воронежской школе № 85, затем поступил в высшее авиационное училище в Краснодаре, а на Дальнем Востоке проходил службу. За время своей карьеры он прошел путь от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи.

Роман Филипов неоднократно на практике подтверждал свой высокий класс и летное мастерство — в рамках Армейских международных игр завоевывал призовые места на конкурсе «Авиадартс», сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, управляемый летчиком Романом Филиповым штурмовик Су-25 был сбит в небе над сирийской провинцией Идлиб из ПЗРК в минувшую субботу, 3 февраля. Пилот успел доложить командованию об атаке и до последнего пытался держать самолет в воздухе. Летчик катапультировался в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольного террористам, и, попав в окружение, вступил с ними в бой. Он был тяжело ранен. Когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, офицер подорвал себя гранатой.

Главком ВКС России Сергей Суровикин назвал гибель майора Романа Филипова в Сирии тяжелой утратой для армии.

Роман Филипов представлен к присвоению звания Героя России посмертно.

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