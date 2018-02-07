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Прокуратура обжалует приговор экс-главы Приморской краевой аптеки

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Фото: TASS/DPA/Patrick Seeger
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Прокуратура намерена обжаловать приговор бывшему главе унитарного предприятия «Приморская краевая аптека» Василию Сысойкину. Он был осужден на два года колонии общего режима за растрату более 140 млн рублей.

«Учитывая, что государственный обвинитель в судебных прениях предлагал суду назначить Сысойкину 9 лет 6 месяцев лишения свободы, приговор районного суда будет обжалован прокуратурой в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

В среду, 7 февраля, суд во Владивостоке приговорил Сысойкина к двум годам лишения свободы за растрату 144 млн рублей. Ему зачли срок нахождения под стражей и под домашним арестом, в связи с чем освободили в зале суда.

По версии следствия, с мая 2006 года по декабрь 2012 года Сысойкин растратил вверенные ему бюджетные средства. Ущерб составил более 144 млн 800 тыс. рублей.

В частности, по данным обвинения, в 2012 году Приморская краевая аптека выиграла аукцион по закупке льготных лекарств. При этом из выделенных по федеральной программе средств половина осела на личных счетах, а на оставшиеся деньги были закуплены медикаменты, не соответствующие списку в госзаказе.

Сообщается, что уголовные дела в отношении Сысойкина были возбуждены еще в 2013 году. Однако ему удалось скрыться от правоохранительных органов, но вскоре он был задержан в Черногории и передан российским властям.

Портал iz.ru писал о том, что в Туве работники Дерзиг-Аксынского психоневрологического интерната с детским отделением снимали деньги со счетов несовершеннолетних подопечных. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,9 млн рублей.

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