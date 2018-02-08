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Из-за прорыва трубы большая часть Владивостока осталась без воды

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Во Владивостоке произошло масштабное отключение потребителей от водоснабжения, вызванное аварией на магистральном водоводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Специалисты «Приморского водоканала» ликвидируют порыв основного водовода, питающего большую часть Владивостока водой. Порыв трубы диаметром 1200 мм произошел ночью в районе улицы Цымлянской во Владивостоке. На время устранения аварии Советский, Первореченский и часть Ленинского района Владивостока на сутки отключены от водоснабжения», — сказано в сообщении.

Труба находится на глубине 5 м. Чтобы добраться до места повреждения, специалистам необходимо откопать мерзлый грунт, после чего будет оценен масштаб аварии и проведена замена лопнувшего участка.

Ситуация находится на контроле у врио губернатора региона Андрея Тарасенко, создан оперативный штаб по ликвидации порыва. В аварийно-восстановительных работах задействованы более 20 специалистов и около 10 единиц техники.

Предполагается, что районы будут отключены от воды до 11:00 по местному времени (4:00 мск) 9 февраля. На социально значимые объекты будет организован подвоз воды.

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