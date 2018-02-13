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Оставившая без воды 2 тыс. человек авария устранена в Пермском крае

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Авария, оставившая без холодного водоснабжения около 2 тыс. жителей нескольких поселков, устранена на водоводе в Березниковском городском округе в Пермском крае, сообщает региональное управление МЧС.

По информации спасателей, аварийно-восстановительные работы завершились 13 февраля в 00:00 по местному времени. После этого сразу началось заполнение системы водой, сообщает ТАСС.

Для пострадавших жителей поселков Нартовка, Чкалово и Зырянка был организован подвоз воды. В зоне отключения находился 961 жилой дом, в котором проживали 1,9 тыс. человек, среди которых 82 несовершеннолетних. Социально значимых объектов в зоне отключения не было.

Сообщение об отключении холодного водоснабжения в Березниковском городском округе в Пермском крае поступило 12 февраля в районе 10:30 по местному времени.

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