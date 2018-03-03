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СМИ: новую партию российского газа поставят в Великобританию

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Фото: Global Look Press
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Новая поставка сжиженного природного газа будет осуществлена из России в Великобританию для пополнения истощающихся запасов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

По данным издания, партию российского газа в Великобританию доставит компания Royal Dutch Shell. Данная компания в эти выходные у западного побережья Франции перекачает сжиженный газ с российского ледокола в трюмы собственного судна, которое и должно будет доставить произведенный на заводе «Ямал СПГ» газ в Великобританию. Судно пришвартуется 6 марта у терминала СПГ в порту города Милфорд-Хейвен, расположенного в графстве Пембрукшир в Уэльсе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что танкер Gaselys пришвартовался в порту Бостона со сжиженным природным газом российского происхождения.

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