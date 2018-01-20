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Перевозчик объяснил демарш танкера с российским газом для США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Французская компания Engie объяснила отклонение танкера Gaselys от курса на Бостон плохими погодными условиями в Атлантическом океане. Судно везет груз сжиженного газа из России.

«Конечный пункт назначения груза не изменился», — заявил представитель компании-судовладельца.

«Но дата доставки была скорректирована, в частности, из-за погодных условий», — цитирует его заявление агентство Bloomberg.

По словам представителя компании «Новатэк», отгрузившей эту партию газа с завода «Ямал-СПГ», Engie является перекупщиком сырья. Российский танкер отгрузил газ в Великобритании, уточняет РБК.

Напомним, танкер Gaselys с грузом сжиженного газа из России вышел из британского порта Айл-оф-Грейн. После трехнедельного плавания и за сутки до прибытия к месту назначения танкер развернулся и направился в испанский порт Альхесирас. 

Как сообщал портал iz.ru, 20 января судно легло на прежний курс.

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