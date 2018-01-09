Совладелец «Ямал СПГ» прокомментировал поставку газа в США

Пресс-секретарь компании «НОВАТЭК» Юрий Мелихов прокомментировал порталу iz.ru поставку российского газа в США.

Ранее СМИ сообщили, что газ российского происхождения 22 января будет поставлен в Бостон из-за резкого роста цен на этот вид сырья на восточном побережье США, вызванного снежной бурей. Танкер Gaselys, принадлежащий французской компании Engie, доставит из Великобритании сжиженный природный газ (СПГ), который 28 декабря был привезен туда ледокольным газовозом «Кристоф де Маржери» с проекта «Ямал СПГ». Эта поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка, по которой США превращаются в крупного экспортера СПГ.

«Ямал СПГ» продал газ нашему торговому трейдеру торговой компании Novatek Gas & Power. Она в свою очередь перепродала его малазийской компании Petronas, после чего мы перестали иметь какое-либо отношение к этому газу. Мы его продали и всё. Что с ним дальше будет, мы не знаем», — сказал Мелихов.

По словам пресс-секретаря ПАО «Новатэк», сегодня газ проекта «Ямал СПГ» продается исключительно на спотовом рынке без долгосрочных обязательств. Будет ли российский газ поставляться в США на регулярной основе, пока неизвестно.

«У нас поставки по долгосрочным контрактам с «Ямал СПГ» начинаются с апреля. Всё, что до апреля, — продается на спотовом рынке. Соответственно, покупателя мы заранее не знаем. И что он будет делать с этим газом, мы также не знаем», — подчеркнул Мелихов.

Проект «Ямал СПГ» реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения за Полярным кругом. Это совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК», концерна TOTAL, Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации и Фонда Шелкового пути. Планируется последовательное строительство трех линий по сжижению газа производственной мощностью в 5,5 млн т в год каждая. 8 декабря в церемонии загрузки первого танкера в рамках проекта «Ямал СПГ» принял участие президент России Владимир Путин.