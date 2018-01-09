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СМИ рассказали о поставке партии российского газа в США

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Фото: Rama
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Газ российского происхождения 22 января будет поставлен в Бостон из-за резкого роста цен на этот вид сырья на восточном побережье США. Об этом 9 января сообщает газета «Коммерсант».

Танкер Gaselys, принадлежащий французской компании Engie, доставит в Бостон из Великобритании груз СПГ, который 28 декабря был привезен туда ледокольным газовозом «Кристоф де Маржери» с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, пишет издание со ссылкой на трейдеров.

Эта поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка, по которой США превращаются в крупного экспортера СПГ. Однако Штаты были вынуждены закупить газ у Engie из-за резкого роста цен на газ на восточном побережье США. Из-за снежной бури на северо-востоке страны на днях они поднимались до беспрецедентных $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров.

По информации издания, изначально газ был закуплен у российской компании малайзийской Petronas, а затем был перепродан. Со ссылкой на экспертов отрасли «Коммерсант» отмечает, что поставка газа российского происхождения вряд ли выльется в тенденцию, и ее факт говорит лишь о том, что рынок газа становится действительно глобальным. по мнению экономиста Дмитрия Абзалова, американский рынок не станет основным для РФ ближайшие лет пять-десять, основными останутся ЕС и Китай, а также страны СНГ. 

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