Первый танкер с СПГ из России прибыл в Великобританию

Ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери» с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) из России прибыл в британский порт на острове Грейн 28 декабря. Об этом сообщила британская энергетическая компания National Grid.

«Я могу подтвердить, что «Кристоф де Маржери» причалил в СПГ-терминал в 19:20 местного времени (22:20 мск) для разгрузки. Судно покинет его завтра вечером (29 декабря в 18:00 (21:00 мск)», –– цитирует ТАСС представителя компании Джинетт Унсворт.

Точные объемы доставленного СПГ не уточняются, также не указывается место, куда он будет направлен. Отправлено топливо было с российского завода «Ямал СПГ».

«По коммерческим причинам мы не можем сказать. Но партия СПГ не поступит в ее газотранспортную систему, а будет отгружена в хранилище», –– добавили в компании.

По данным британских СМИ, закупка небольших партий российского газа является обычной практикой для Великобритании. Однако они поступают через газопровод из других европейских стран и впервые доставлены танкером.

26 декабря президент России Владимир Путин отдал кабмину ряд поручений, касающихся развития проектов по производству СПГ. Ранее стало известно, что «Роснефть» заключила договор с Венесуэлой. «Роснефть» станет оператором разработки двух газовых месторождений на шельфе республики и планирует добывать 6,5 млрд куб. м газа в год. Газ будет направляться на экспорт, в том числе в виде СПГ.