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«Новатэк» поставит газ с «Ямал СПГ» по крупным контрактам в 2018 году

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Первые поставки сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ» компании «Новатэк» по крупным контрактам начнутся с 1 апреля 2018 года.

Участники проекта «Ямал СПГ» в целом больше заинтересованы в поставках газа на азиатский рынок, что позволит трубопроводному газу, поставляемому в Европу «Газпромом», не конкурировать с поставками «Новатэка». 

Глава компании Леонид Михельсон заявил журналистам, что в настоящее время цены на СПГ на азиатских рынках выше на $1,5–2 за МБТЕ (миллион британских термальных единиц).

Также он отметил, что специально для проекта «Ямал СПГ» строятся танкеры Christophe de Margerie (всего 15), названные в честь погибшего в России главы французской Total (один из основных акционеров «Ямал СПГ»). 

«Ямал СПГ» — первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ.

Ранее сообщалось, что «Новатэк» и правительство Камчатского края подписали соглашение о создании морского терминала по перегрузке СПГ.

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