СМИ сообщили о планах Великобритании отправить российский СПГ в Азию

Прибывший в Великобританию российский газ может быть отправлен обратно на другом судне. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, работа трубопровода, снабжающего Великобританию российским газом полностью восстановлена, и прибывшее несколько дней назад на танкере «Кристоф де Маржери» сжиженное топливо могут отправить в Азию.

Отмечается, что в азиатских странах и Индии за российское топливо могут предложить высокую цену.

Британская энергетическая компания National Grid ранее подтвердила доставку сжиженного природного газа (СПГ) из России в хранилище на острове Грейн. При этом в компании заявили, что газ не поступил в газотранспортную систему, снабжающую дома и предприятия.

28 декабря в Великобританию была доставлена первая партия СПГ с российского завода «Ямал СПГ». По данным британских СМИ, закупка небольших партий российского газа является обычной практикой для Великобритании.