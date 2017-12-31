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СМИ сообщили о планах Великобритании отправить российский СПГ в Азию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Прибывший в Великобританию российский газ может быть отправлен обратно на другом судне. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, работа трубопровода, снабжающего Великобританию российским газом полностью восстановлена, и прибывшее несколько дней назад на танкере «Кристоф де Маржери» сжиженное топливо могут отправить в Азию.

Отмечается, что в азиатских странах и Индии за российское топливо могут предложить высокую цену.

Британская энергетическая компания National Grid ранее подтвердила доставку сжиженного природного газа (СПГ) из России в хранилище на острове Грейн. При этом в компании заявили, что газ не поступил в газотранспортную систему, снабжающую дома и предприятия.

28 декабря в Великобританию была доставлена первая партия СПГ с российского завода «Ямал СПГ». По данным британских СМИ, закупка небольших партий российского газа является обычной практикой для Великобритании.

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