Танкер с газом российского происхождения пришвартовался в порту Бостона

Танкер Gaselys со сжиженным природным газом российского происхождения в воскресенье, 28 января, пришвартовался в Бостоне к СПГ-терминалу Эверетт. Об этом сообщает Bloomberg.

После прибытия в США 24 января Gaselys в течение нескольких дней стоял на рейде в акватории Бостона.

Танкер, принадлежащий французской компании Engie, доставил в Бостон груз СПГ из Великобритании, привезенный туда 28 декабря ледокольным газовозом «Кристоф де Маржери» с проекта «Ямал СПГ».

27 января Bloomberg сообщил, что к отправке в США готовится второй танкер с российским сжиженным газом, который доставит его в Америку из французского Дюнкерка ориентировочно 15 февраля.