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Танкер с российским газом прибыл в США

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Фото: ТАСС/Александр Семенов
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Танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией российского сжиженного природного газа (СПГ) прибыл в Бостон. Об этом в среду, 24 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные системы глобального позиционирования судов.

В настоящее время Gaselys находится на рейде порта неподалеку от берега.

Изначально планировалось, что судно должно было прибыть к берегам США 20 января. Опоздание произошло из-за того, что танкер, вышедший из британского порта Айл-оф-Грейн, после 10 дней плавания и за сутки до прибытия к месту назначения развернулся и направился в испанский порт Альхесирас. 20 января снова судно легло на прежний курс. Перевозчик объяснил инцидент неблагоприятными погодными условиями в этой части Атлантики.

США были вынуждены закупить газ с «Ямал СПГ» из-за резкого роста стоимости топлива на восточном побережье страны. Скачок цен обусловлен плохой погодой.

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