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СМИ сообщили об отправке второго танкера с российским газом в США

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Фото: Global Look Prees/Hinrich Bäsemann
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Американское агентство Bloomberg сообщило, что к отправке в США готовится второй танкер с российским сжиженным природным газом (СПГ).

Ссылаясь на компанию Kpler SAS, которая отслеживает перемещение грузовых судов, агентство отмечает, что танкер Provalys должен отправиться в Бостон, предварительно забрав партию российского СПГ, прибывшего ранее во французский Дюнкерк.

В США Provalys прибудет примерно 15 февраля.

24 января стало известно, что танкер Gaselys с первой партией российского топлива с «Ямала СПГ» прибыл в Бостон и ожидает очереди на разгрузку. Это произойдет в начале следующей недели.
США вынуждены закупать российский газ из-за резкого роста стоимости топлива на восточном побережье страны. Скачок цен обусловлен аномальными холодами.

В последние три года Вашингтон получал СПГ из Тринидада и Тобаго. Однако сейчас США нуждаются в дополнительных поставках.

В среду министр энергетики России Александр Новак отметил, что фактически газ с «Ямала СПГ» уже не принадлежит России, так как ранее был продан Франции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент Польши Анджей Дуда выразил желание покупать российский газ на тех же условиях, что и Германия.

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