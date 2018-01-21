Танкер с газом из России придет в Бостон с трехдневным опозданием

СПГ-танкер Gaselys французской компании Engie с грузом сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» придет в порт Бостона 23 января.

Об этом со ссылкой на данные системы глобального позиционирования судов сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что судно должно было пришвартоваться у американских берегов 20 января.

Как сообщал iz.ru, танкер Gaselys с грузом сжиженного газа из России вышел из британского порта Айл-оф-Грейн. После десяти дней плавания и за сутки до прибытия к месту назначения танкер развернулся и направился в испанский порт Альхесирас. 20 января судно легло на прежний курс. Перевозчик объяснил демарш плохой погодой в этой части Атлантики.