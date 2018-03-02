Эксперт объяснил процедуру расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза»

Одностороннего расторжения контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом» не будет. Решение будет принимать Стокгольмский арбитражный суд. Об этом порталу iz.ru рассказал директор Фонда энергетической политики Сергей Пикин.

Ранее «Газпром» объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа. С таким заявлением выступил глава российского холдинга Алексей Миллер. По его словам, стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам с украинской компанией, тем самым нарушив баланс интересов сторон. Как отметил Миллер, арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики.

«Думаю, что одностороннего расторжения контрактов не будет, даже если из этого сообщения следует, что «Газпром» будет разрывать данное соглашение. Арбитр, третья сторона, которая разрешает споры, — это именно Стокгольм. Там и будет приниматься соответсвующее решение. Для того чтобы полностью разорвать газовый контракт на поставку и транзит, необходимо отдельное решение. В одностороннем порядке такое решение никто принимать не будет. Иначе это приведет к дополнительным рискам и разбирательствам, разборкам и штрафным санкциям», — сказал Пикин.

Расторжение отношений может затянуться на длительный срок. Во время затяжной процедуры будет подготовлен новый контракт, считает эксперт.

«Как вы понимаете, это не быстро. Если мы вспомним, что решение о транзите газа или — прошлогоднее — о том, кто кому должен в условиях take or pay («бери или плати») и какой Украина должна брать минимум по объемам, растянулось на 2–3 года. Правда, процесс расторжения может пойти быстрее, потому что там неясных моментов практически нет. Какое-то время на решение в любом случае потребуется. А за это время никто не мешает подготовить сторонам новое соглашение», — подчеркнул Пикин.

Вместе с тем «Газпром» прекратил поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. В этой связи в стране временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. Кроме того, на Украине прекратили работу детские сады, школы и вузы.