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Новак обсудит с Шефчовичем ситуацию вокруг спора «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что встретится с еврокомиссаром по энергетики Марошем Шефчовичем и обсудит ситуацию вокруг конфликта «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

Министр отметил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с еврокомиссаром.

«В целом мы с ним договаривались, что будем периодически встречаться, и, после того как будет вынесено окончательное решение арбитражного суда, встретимся, обсудим все детали», — приводит «Интерфакс» слова Новака.

Глава Минэнерго также подчеркнул, что ведомство «исходит из того, что контракты должны исполняться».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская компания запустит процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом». Причиной стало решение стокгольмского арбитража, которое нарушило баланс интересов.

Он также отметил, что суд аргументировал решение резким ухудшением экономики Украины, а российская компания не готова решать проблемы зарубежной страны за свой счет.

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