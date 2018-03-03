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Новак заверил еврокомиссара в надежности транзита газа через Украину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Министр энергетики России Александр Новак заверил еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича в надежности транзита российского газа в Европу через территорию Украины. 

В телефонной беседе с Шефчовичем Новак подчеркнул, что до момента расторжения в судебном порядке контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» транзиту ничего не угрожает. 

Как передает ТАСС, Шефчович и Новак в рамках беседы договорились о дальнейшем поддержании тесного контакта. 

Как писал портал iz.ru, Шефчович накануне выразил обеспокоенность в связи с конфликтом «Газпрома» и «Нафтогаза». 

Он призвал Россию и Украину подтвердить свою надежность как поставщика и транзитера газа в Европу. 

«Газпром» ранее дал старт процедуре расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским «Нафтогазом» в арбитраже Стокгольма.

Решение, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, объясняется принятым ранее асимметричным решением стокгольмского суда. 

Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд.

Российский холдинг выразил несогласие с данным решением.

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