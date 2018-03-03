Новак заверил еврокомиссара в надежности транзита газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак заверил еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича в надежности транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

В телефонной беседе с Шефчовичем Новак подчеркнул, что до момента расторжения в судебном порядке контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» транзиту ничего не угрожает.

Как передает ТАСС, Шефчович и Новак в рамках беседы договорились о дальнейшем поддержании тесного контакта.

Как писал портал iz.ru, Шефчович накануне выразил обеспокоенность в связи с конфликтом «Газпрома» и «Нафтогаза».

Он призвал Россию и Украину подтвердить свою надежность как поставщика и транзитера газа в Европу.

«Газпром» ранее дал старт процедуре расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским «Нафтогазом» в арбитраже Стокгольма.

Решение, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, объясняется принятым ранее асимметричным решением стокгольмского суда.

Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд.

Российский холдинг выразил несогласие с данным решением.