ЕС обеспокоился надежностью транзита российского газа через Украину

Евросоюз обеспокоен вопросом транзита российского газа в сообщество из-за разногласий между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«По мнению Еврокомиссии, эта ситуация вызывает озабоченность не только из-за прямых поставок природного газа на Украину, но и, возможно, в связи с транзитом газа в Евросоюз», — говорится в заявлении замглавы Еврокомиссии (ЕК) Мароша Шефчовича.

ЕК призывает стороны немедленно найти решение развивающего кризиса «исходя из постановления Стокгольмского арбитража». Еврокомиссия готова возглавить трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС–Россия–Украина.

В документе отмечается, что и Россия, и Украина теперь должны подтвердить свои статусы надежного поставщика и надежного транзитера.

При этом поставки газа на Украину из Европы в настоящее время затруднены. Эти сложности объясняются «низкими температурами на территории ЕС», а также «трудностями технического характера перевода потоков в системе газораспределения», цитирует «Интерфакс» заявление ЕК.

Напомним, арбитраж по делу «Газпрома» и «Нафтогаза» принял два решения по двум искам — каждая из сторон высказала свою претензию своим визави. В итоге российская компания оказалась должна украинской.

Теперь «Нафтогаз» намерен добиться пересмотра тарифов на транзит газа в сторону повышения. «Газпром», в свою очередь, 1 марта приостановил поставки газа на Украину и намерен опротестовать решение арбитража по второму иску — по транзитным требованиям «Нафтогаза».

Как писал iz.ru, «Газпром» объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа.