Еврокомиссия: завершение контактов на поставку газа займет время

Намерение российского «Газпрома» завершить все контакты с украинским «Нафтогазом» не будет иметь незамедлительных последствий для поставок газа и займет время. Об этом Еврокомиссия заявляет в сообщении.

Согласно заявлению, вице-президент Шефчович находится в курсе желаний «Газпрома» завершить контакты с «Нафтогазом». Однако уточняется, что данная процедура потребует времени и не будет иметь для потоков газа незамедлительных последствий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинский президент Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с поставками газа на Украину и полном покрытии дефицита топлива в стране.

Российский «Газпром» приостановил поставки газа на Украину 1 марта и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом».

Временное ограничение на потребление газа было введено на Украине 2 марта для экономии запасов. К запущенной «Нафтогазом» акции по экономии топлива присоединился Порошенко и призвал все госучреждения сделать то же.