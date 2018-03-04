Прямой эфир

Еврокомиссия: завершение контактов на поставку газа займет время

0
Фото: TASS/ZUMA/Panoramic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Намерение российского «Газпрома» завершить все контакты с украинским «Нафтогазом» не будет иметь незамедлительных последствий для поставок газа и займет время. Об этом Еврокомиссия заявляет в сообщении.

Согласно заявлению, вице-президент Шефчович находится в курсе желаний «Газпрома» завершить контакты с «Нафтогазом». Однако уточняется, что данная процедура потребует времени и не будет иметь для потоков газа незамедлительных последствий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинский президент Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с поставками газа на Украину и полном покрытии дефицита топлива в стране.

Российский «Газпром» приостановил поставки газа на Украину 1 марта и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом».

Временное ограничение на потребление газа было введено на Украине 2 марта для экономии запасов. К запущенной «Нафтогазом» акции по экономии топлива присоединился Порошенко и призвал все госучреждения сделать то же.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков указал на зависимость Евросоюза от российского газа
РФ и Украина готовы находиться в тесном контакте с ЕК по вопросам газа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017