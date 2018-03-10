Варшава считает «очень опасным» для Европы «Северный поток – 2»

Проект газопровода «Северный поток – 2» является «очень опасным» для стран Европы, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с премьерами стран Прибалтики.

«Польское радио» отмечает, что, по словам Моравецкого, все участники встречи поддерживают данное мнение. Польша давно стала независимой от «Газпрома», указал глава правительства и добавил, что в дальнейшем Варшава хочет вести переговоры с Данией и Норвегией, сообщает «Газета.ру».

«Мы построили терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце и теперь намерены расширить его перерабатывающие возможности. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры с Данией и Норвегией», — цитирует Моравецкого телеканал «360».

Ранее в марте сообщалось, что конфликт «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» не повлияет на «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья РФ до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Президент России Владимир Путин в феврале заявил, что газопровод никак не связан с какими-либо политическими целями.

Власти ФРГ в январе выдали разрешение на строительство участка «Северного потока – 2» в своих территориальных водах, одновременно Польша предложила ввести санкции на строительство объекта.