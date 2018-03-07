Конфликт «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» не повлияет на «Северный поток-2»

На реализацию проекта «Северный поток-2» не окажет влияния конфликт, развивающийся между российским «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз Украины», сообщает «РИА Новости».

Как рассказал агентству финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Поль Коркоран, цель и задачи проекта — обеспечение долгосрочной безопасности поставок российского газа в страны Европы.

В конце февраля арбитраж в Стокгольме взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,637 млрд, с учетом предыдущего решения, «Газпром», согласно вердикту арбитража, должен выплатить $2,56 млрд.

С 1 марта поставки российского газа украинскому предприятию «Нафтогаз» были прекращены, а «Газмпром» начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что газопровод «Северный поток – 2» никак не связан с какими-либо политическими целями и не станет альтернативой транзиту газа через Украину, если Киев докажет преимущества маршрута через свою территорию.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья РФ до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год.