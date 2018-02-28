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Путин заявил об отсутствии политических целей у «Северного потока – 2»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Газопровод «Северный поток – 2» никак не связан с какими-либо политическими целями и не станет альтернативой транзиту газа через Украину, если Киев докажет преимущества маршрута через украинскую территорию, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Если Украина представит экономически обоснованные параметры использования своей газотранспортной системы, мы ничего против не имеем продолжения сотрудничества с Украиной. Вопрос только в объемах прокачки», — приводит заявление главы государства «Федеральное агентство новостей».

«Северный поток – 2», по словам Путина, совершенно деполитизирован и преследует исключительно экономический характер. Путин напомнил, что участники проекта уже «считают свои прибыли и выигрыши», так как нашли его экономически целесообразным.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявлял, что Австрия рассматривает проект «Северный поток – 2» в очень позитивном ключе. Перед этим канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» не угрожает энергетической безопасности Европы и не несет угрозы для расширения рынка.

Напомним, проект «Северный поток – 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья РФ до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость строительства проекта оценивается в €9,5 млрд.

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