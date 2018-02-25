Немецкое СМИ напугало граждан потерями из-за «Северного потока-2»

Дополнительными потерями грозит строительство газопровода «Северный поток – 2» немецким потребителям, пишет Der Spiegel со ссылкой на правительственные документы, попавшие в распоряжение издания.

По версии авторов статьи, для реализации проекта «Северный поток – 2» в ФРГ необходимо построить связывающий участок газопровода, сообщает «РИА Новости».

Его стоимость — € 2,7 млрд. Предполагается, что средства выделят крупные немецкие энергетические компании, которые в итоге будут использовать газопровод. Но инвесторы, полагает издание, намерены покрыть часть расходов за счет потребителей.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья РФ до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость строительства проекта оценивается в €9,5 млрд. Проект «Северный поток – 2» не угрожает энергетической безопасности Европы, заявляла канцлер Ангела Меркель.