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Австрия рассматривает проект «Северный проект-2» в позитивном ключе

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Фото: REUTERS/Michaela Rehle
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Австрия рассматривает проект «Северный проект-2» в очень позитивном ключе. Об этом канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Мы рассматриваем проект «Северный поток-2» принципиально в очень позитивном ключе, что не означает, что не нужно принимать во внимание интересы и возражения некоторых партнеров в ЕС», — приводит слова австрийского дипломата в «РИА Новости».

Курц отметил, что для выработки общего позитивного видения будущего в Евросоюзе необходим более тесный уровень сотрудничества.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток-2» не угрожает энергетической безопасности Европы и не несет угрозы для расширения рынка.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья России до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. На данный момент общая стоимость строительства проекта оценивается в €9,5 млрд. Против реализации проекта выступают ряд государств, в том числе США, Польша и Украина. По их мнению, «Северный поток-2» угрожает безопасности Европы и станет очередным инструментом политического влияния России.

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