Путин ожидает реализации проекта «Северный поток – 2»

Президент России Владимир Путин считает, что проект строительства газопровода «Северный поток – 2» все-таки удастся реализовать. Об этом российский лидер сказал на встрече с председателем совета директоров и основным владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым 21 февраля.

«Северный поток – 2», думаю, будет реализован», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства также отметил, что у крупнейших заказчиков «Северстали» — «Газпрома» и «Транснефти» — постоянно идет строительство и не прекращается капитальный ремонт. Путин также выразил надежду, что продукция компании будет «не хуже, чем у конкурентов за рубежом».

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья РФ до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость строительства проекта оценивается в €9,5 млрд.