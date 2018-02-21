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Путин ожидает реализации проекта «Северный поток – 2»

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Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин считает, что проект строительства газопровода «Северный поток – 2» все-таки удастся реализовать. Об этом российский лидер сказал на встрече с председателем совета директоров и основным владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым 21 февраля.

«Северный поток – 2», думаю, будет реализован», — цитирует Путина ТАСС

Глава государства также отметил, что у крупнейших заказчиков «Северстали» — «Газпрома» и «Транснефти» — постоянно идет строительство и не прекращается капитальный ремонт. Путин также выразил надежду, что продукция компании будет «не хуже, чем у конкурентов за рубежом».

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья РФ до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость строительства проекта оценивается в €9,5 млрд.

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