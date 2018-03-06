«Газпром» подал апелляцию на решение по делу о поставке и транзите газа

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа на Украину. Обжалование по транзитному делу будет направлено до конца марта. Об этом сообщил зампредседателя правления российского холдинга Александр Медведев.

«По разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года. «Газпром» вчера также направил в «Нафтогаз Украины» уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа», — цитирует Медведева агентство ТАСС.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Согласно документу от 2009 года, ставка тарифа на транспортировку газа по украинской территории не является фиксированной и зависит от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе.

В 2017 году Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. Российский холдинг выразил несогласие с данным решением и назвал продолжение действия контрактов «экономически нецелесообразным и невыгодным». При этом в «Нафтогазе» заявили об отсутствии оснований для разрыва договора на транзит.

1 марта «Газпром» сообщил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом», вернув предоплату за март. В республике временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. 6 марта в украинской компании заявили о намерении взыскать с российского холдинга еще $20 млрд в ходе нового арбитражного суда, основанием для иска послужит стоимость транзита газа по территории Украины.