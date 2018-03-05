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«Газпром» уведомил «Нафтогаз» об обращении в арбитраж по расторжению контрактов

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Украинский «Нафтогаз» получил от «Газпрома» уведомление о намерении компании обратиться в Стокгольмский арбитраж по вопросу расторжения или пересмотра условий договоров на поставку и транзит газа. Об этом сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» не видит оснований для разрыва договора на транзит. Мы тщательно изучим информацию. Для нас важно сохранение транзита через Украину и надежность поставок газа как украинским, так и европейским потребителям», –– цитирует «РИА Новости» Витренко.

Он также отметил, что в течение 30 дней стороны могут попытаться прийти к согласию, и подчеркнул неприемлемость для «Нафтогаза» предложения «Газпрома» о пересмотре контрактов.

28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на транзит газа. Согласно решению, российская компания должна доплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд за недоставку газа на транзит. Однако с учетом того, что ранее суд постановил взыскать с украинской компании более $2 млрд, «Газпром» должен заплатить менее $2,56 млрд.

Российская компания уже заявила о несогласии с решением от 28 февраля и решила расторгнуть контракты с «Нафтогазом», которые заключены на срок с 2009 по 2019 год. Также с 1 марта «Газпром» прекратил поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. В связи с этим в республике временно ограничили потребление газа и перешли на мазут.

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