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Захарова рассказала об утаивании Киевом статуса России на энергорынке в Европе

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Власти Украины и дальше будут скрывать от граждан, что страны Европы считают Россию надежным партнером в сфере энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала на своей странице в соцсети Facebook слова коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что европейский газ обходится стране в четыре раза дороже российского.

«Они никогда на расскажут своему народу, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ. Не расскажут, потому что тогда украинцы очнутся и посадят своих правителей на кол. Всех на один», — написала Мария Захарова.

Ранее, 1 марта, «Газпром» инициировал процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом» и приостановил поставки в соседнее государство. Для сохранения запасов власти республики на следующий день ввели временное ограничение на потребление голубого топлива.

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