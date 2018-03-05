Захарова рассказала об утаивании Киевом статуса России на энергорынке в Европе

Власти Украины и дальше будут скрывать от граждан, что страны Европы считают Россию надежным партнером в сфере энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала на своей странице в соцсети Facebook слова коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что европейский газ обходится стране в четыре раза дороже российского.

«Они никогда на расскажут своему народу, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ. Не расскажут, потому что тогда украинцы очнутся и посадят своих правителей на кол. Всех на один», — написала Мария Захарова.

Ранее, 1 марта, «Газпром» инициировал процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом» и приостановил поставки в соседнее государство. Для сохранения запасов власти республики на следующий день ввели временное ограничение на потребление голубого топлива.