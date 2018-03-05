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Песков назвал последовательной позицию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает последовательной позицию «Газпрома» в споре с украинским «Нафтогазом». Об этом он сообщил журналистам.

Ранее главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что после прекращения поставок российского газа на Украину компании придется закупать газ в Европе в четыре раза дороже.

«Я не стал бы комментировать заявление украинской стороны. Ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости. Позиция «Газпрома» известна, она достаточно последовательна», — отметил Дмитрий Песков.

1 марта «Газпром» сообщил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» и приостановил поставки газа в соседнее государство.

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