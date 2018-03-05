Эксперт назвал «рабочим моментом» разрыв контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал «рабочим моментом» желание России разорвать все газовые отношения с Украиной.

По его мнению, в «Нафтогазе» совершенно напрасно «закатили истерику» после того, как «Газпром» объявил, что расторгает с украинской компанией контракты на поставку и транзит топлива.

Эксперт отметил, что все процедуры, а также рассмотрение апелляции российского холдинга на недавнее решение Стокгольмского арбитража могут занять немало времени.

«Ведь очевидно, что поставки в Европу по украинской трубе всё равно никуда не исчезнут до нового решения в Стокгольме. А мы уже видели, сколько времени потребовалось судьям для рассмотрения предыдущих исков — больше 3,5 года», — заявил Марунич порталу iz.ru.

Он не исключил, что срок действующих на сегодняшний день контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом» истечет раньше.

Ранее Стокгольмский арбитраж вынес решение уже по иску украинской компании к российскому холдингу, присудив Киеву компенсацию в $4,6 млрд.

Позднее «Газпром» объявил, что расторгает контракты с «Нафтогазом», и приостановил поставки топлива на Украину.