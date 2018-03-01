«Газпром» прекратил поставки для украинского «Нафтогаза»

Российский газовый концерн «Газпром» вернул украинскому «Нафтогазу» средства на оплату поставок газа в марте из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. С 1 марта поставки газа не осуществляются, заявил в четверг заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Газпром» действительно получил денежные средства от «Нафтогаза Украины» в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок», — сказал Медведев в разговоре с журналистами. Он подтвердил, что российская компания вернула «Нафтогазу» поступившую сумму в полном объеме.

Медведев добавил, что очевидно, что поставки газа с 1 марта для «Нафтогаза» осуществляться не будут.

Ранее портал iz.ru писал, «Газпром» не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу о транзите с украинской компанией «Нафтогаз», по которому обязана заплатить $2,56 млрд.