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Европейский газ обошелся Украине в четыре раза дороже российского

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Фото: РИА Новости
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Главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что для компенсации недостатка газа на Украине его пришлось закупать в Европе по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома».

«Будем нести огромные убытки, которые никто не будет покрывать. Газ в эти дни в Европе стоил $1 тыс., то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Вместе с этим он добавил, что цена достигала даже показателя в $1325.

При этом Витренко поблагодарил всех «сознательных украинцев» за снижение потребления газа.

По словам Витренко, Украине после прекращения поставок газа от «Газпрома» необходимо было «продержаться одни сутки».

Российский «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом».

Спустя несколько дней президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа в стране стабилизировалась.

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