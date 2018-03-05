Пушков назвал «Нафтогаз» компанией-«вымогателем»
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал расторжение контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом» и приостановление поставок газа в Украину. Сенатор назвал украинскую компанию вымогателем и призвал как можно скорее разорвать с ней отношения.
Чем раньше будут разорваны все отношения с Нафтогазом, тем лучше. Пусть Нафтогаз потом требует, возмущается, добивается и обращается куда угодно: для нас это не будет иметь значения, мы будем свободны от этого— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 марта 2018 г.
покупателя, больше похожего на вымогателя.
Также Пушков предположил, что после прекращения поставок президент Украины Петр Порошенко не сможет «говорить о «газовом шантаже» со стороны России.
Когда Россия перестанет поставлять газ на Украину, Порошенко уже не сможет говорить об угрозах, давлении или "газовом шантаже" с её стороны: нет газа, нет и выдуманного "давления". И наконец-то откроются светлые перспективы закупок газа у США или Катара. Путь к счастью.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 марта 2018 г.
1 марта «Газпром» сообщил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом», вернув предоплату за март. В связи с этим в республике временно ограничили потребление газа и перешли на мазут.
Глава российской компании заявил, что причиной разрыва стало асимметричное решение стокгольмского арбитража – «продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным». При этом в «Нафтогазе» решение назвали политическим и заявили об отсутствии оснований для разрыва договора на транзит.
Напомним, в 2017 году Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. Российский холдинг выразил несогласие с данным решением.