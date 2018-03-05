Климкин рассказал о способах «давления» Киева на «Газпром»

В распоряжении Киева имеются юридические механизмы для принуждения российской компании «Газпром» к выплате $2,56 млрд в качестве компенсации украинскому «Нафтогазу». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Дипломат отметил, что по правилам Стокгольмского арбитража «Газпром» должен выплатить всю сумму компенсации единовременно.

«По правилам арбитража они («Газпром». — Ред.) должны выплачивать сумму компенсации сразу, они уже нарушили правила арбитража», — приводит «Газета.ру» слова украинского министра. Климкин также добавил, что расторжение контрактов с «Нафтогазом», инициированное «Газпромом», юридически невозможно. «Поэтому будем давить», — сказал Климкин, передает «Федеральное агентство новостей».

«Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды — пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны», — подчеркнул глава украинского МИДа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал последовательной позицию «Газпрома» в споре с украинским «Нафтогазом». 1 марта «Газпром» сообщил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» и приостановил поставки газа на Украину.

Временное ограничение на потребление газа было введено на Украине 2 марта из соображений экономии.