В ЕС рассказали о поставках газа на фоне конфликта «Газпрома» и «Нафтогаза»

Поставки российского газа в страны Евросоюза осуществляются стабильно, несмотря на расторжение «Газпромом» контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«По нашей информации, на данный момент поставки газа в ЕС осуществляются стабильно и нормально», — цитирует Итконен агентство ТАСС.

Также она сообщила о готовности Еврокомиссии выступить посредником на переговорах между министрами энергетики РФ и Украины, если они обратятся с соответствующим запросом. Такое предложение сторонам сделал зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

1 марта «Газпром» сообщил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» из-за асимметричного решения Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. Российский холдинг выразил несогласие с данным решением и назвал продолжение действия контрактов «экономически нецелесообразным и невыгодным». При этом в «Нафтогазе» решение назвали политическим и заявили об отсутствии оснований для разрыва договора на транзит.