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«Нафтогаз Украины» намерен взыскать с «Газпрома» еще $20 млрд

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Фото: TASS/Zuma/Danil Shamkin
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Руководство украинского «Нафтогаза» собирается в ходе нового арбитражного суда взыскать с российского «Газпрома» еще $20 млрд, основанием для иска послужит стоимость транзита газа по территории Украины. В «Нафтогазе» полагают, что она занижена «приблизительно в два раза с 2009 года по сегодняшний день».

Об этом рассказал коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV, сообщает ТАСС.

«Мы попытаемся это доказать, скорее всего, в рамках нового арбитражного процесса», — уточнил он. Витренко добавил, что из-за низкой цены на транзит газа, «Нафтогаз» недополучил около $20 млрд в 2009–2017 годах, отмечает сайт kp.ru.

Российская и украинская компании заключили в 2009 году контракт, согласно документам, ставка тарифа на транспортировку газа по украинской территории не является фиксированной и определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе.

Накануне «Нафтогаз Украины» получил уведомление «Газпрома» о разрыве контрактов.Поставки российского газа на Украину прекратились 1 марта, а предоплата мартовских поставок была возвращена Киеву в полном объеме. В связи с этим в республике временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. 

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