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«Нафтогаз Украины» получил уведомление «Газпрома» о разрыве контрактов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Danil Shamkin
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«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Об этом 5 марта сообщил глава российской компании Алексей Миллер. Коммерческий директор украинского концерна Юрий Витренко подтвердил его получение.

Он отметил, что не видит оснований для разрыва контрактов. Президент Украины Петр Порошенко уже обвинил российский концерн в «газовом шантаже». О том, что «Газпром» приступает к расторжению контрактов с «Нафтогазом», стало известно 2 марта.

Поставки газа на Украину прекратились 1 марта, а предоплата мартовских поставок была возвращена Киеву в полном объеме. В связи с этим в республике временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. Причиной стало решение Стокгольмского суда, который обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. В «Газпроме» не согласились с вердиктом арбитража и заявили, что компания намерена расторгнуть «экономически нецелесообразные и невыгодные» контракты, пишет RT.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Срок действующего с 2009 года договора истекает 31 декабря 2019 года.

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