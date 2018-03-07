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Wintershall надеется на отсутствие препятствий Дании «Северному потоку — 2»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Партнер российского «Газпрома» по реализации проекта «Северный поток – 2» немецкая компания Wintershall рассчитывает на отсутствие препятствий со стороны властей Дании в реализации строительства газопровода.

Как заявил глава Wintershall Марио Мерен в ходе пресс-конференции, Дания не может принять решение, «направленное против потребителей газа в других государствах Европы», передает ТАСС.

«Я не могу себе представить, что Дания примет решение, направленное против потребителей газа в других странах Европы», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

В ноябре 2017 года  власти Дании приняли закон, позволяющий правительству запретить строительство газопровода в территориальных водах страны. Также против проекта высказываются Польша и США. 12 декабря в Германии выдали первое разрешение на строительство «Северного потока – 2».

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