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Миллер исключил риски для транзита газа в Европу через Украину

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер исключил риски для транзита топлива в Европу через Украину на фоне спора с «Нафтогазом».

На встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым он отметил, что поставкам ничего не угрожает, если со стороны украинской компании не будет несанкционированного отбора газа.

Миллер пояснил, что «Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом» в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж, чтобы не платить новые штрафы.

Согласно последнему постановлению инстанции, российский концерн должен выплатить $2,56 млрд украинской компании, представители которой заявили о планах взыскать дополнительную сумму в рамках контракта за 2018–2019 годы.

«Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения», — отметил Миллер.

По его словам, «Газпром» уже подал апелляцию по договору на поставку газа Украине, еще одна по транзиту будет направлена до конца марта.

Глава российского концерна считает, что процедура расторжения контрактов с «Нафтогазом» займет 1,5–2 года.

«Мы, без сомнения, рассчитываем на то, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с НАК («Нафтогаз». — iz.ru)», — заявил глава «Газпрома».

При этом Миллер и Медведев не исключили пересмотра газовых отношений с Киевом, если его представители докажут экономическую целесообразность продолжения транзита топлива через украинскую территорию.

«Это просто вопросы выгодности, эффективности контракта», — подчеркнул глава правительства РФ.

Миллер, в свою очередь, заявил, что «Газпром» готов выслушать предложения Украины, передает ТАСС.

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