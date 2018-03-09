СМИ сообщили о недоумении ЕК по поводу ареста имущества «Газпрома»

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович обсудили намерение Украины провести арест активов «Газпрома», сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, данная инициатива вызвала недоумение еврокомиссара. Шефчович заверил российского министра, что «украинцы обещали этого не делать».

При этом собеседник агентства отметил, что до окончания праздников Еврокомиссия не сможет запросить у Киева обоснований для такого рода заявлений.

Российская и украинская компании оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. 3 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена разорвать контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины» из-за последнего решения арбитража, который взыскал с российской компании более $4,5 млрд компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину.

После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил минюсту страны и руководству «Нафтогаза» изучить возможный арест мировых активов российской компании «Газпром» в случае, если она не выполнит данное постановление.