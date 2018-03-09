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СМИ сообщили о недоумении ЕК по поводу ареста имущества «Газпрома»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Глава Минэнерго РФ Александр Новак и зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович обсудили намерение Украины провести арест активов «Газпрома», сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров.

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По его словам, данная инициатива вызвала недоумение еврокомиссара. Шефчович заверил российского министра, что «украинцы обещали этого не делать».

При этом собеседник агентства отметил, что до окончания праздников Еврокомиссия не сможет запросить у Киева обоснований для такого рода заявлений.

Российская и украинская компании оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. 3 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена разорвать контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины» из-за последнего решения арбитража, который взыскал с российской компании более $4,5 млрд компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. 

После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил минюсту страны и руководству «Нафтогаза» изучить возможный арест мировых активов российской компании «Газпром» в случае, если она не выполнит данное постановление.

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