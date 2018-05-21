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Президент Болгарии предложил построить прямой газопровод из России

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Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море, заявил президент республики Румен Радев. По его словам, это не только соответствует требованиями энергетической безопасности и эффективности Софии, но и Европейского cоюза в целом.

Глава государства отметил, что такие стремления ничем не отличаются от планов Германии реализовать газовый проект «Северный поток-2», так как обе страны являются членами ЕС и должны соблюдать правила Третьего энергетического пакета.

«Бесспорно, самый безопасный, самый надежный и самый дешевый путь — прямой. Особенно когда речь идет о поставках дополнительного количества российского природного газа в Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию и на север Италии», — заявил Радев в интервью газете «Коммерсант».

Предполагается, что после запуска газопровода «Турецкий поток» Болгария будет получать российское топливо транзитом через соседнее государство. В этой связи глава республики заявил, что болгарская сторона намерена укрепить позиции регионального газораспределительного центра.

21 мая Румен Радев прибыл в Москву, где он встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым. На следующий день он отправится в Сочи. Там пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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