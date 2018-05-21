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Эксперт оценил предложение президента Болгарии построить газопровод из России

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Фото: TASS/NurPhoto/ZUMA//Petar Petrov
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. 

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«У болгар остается определенный шанс. Первая нитка «Турецкого потока» достроена до берега Турции, и вполне возможно, что вторая нитка как раз достроена до акватории Болгарии и осталась в замороженном состоянии», — сказал Юшков журналистам телеканала RT.

По его словам, всем было бы выгодно, чтобы маршрут второй нитки прошел через Болгарию. Эксперт объяснил это тем, что по данному направлению уже были подписаны необходимые межправительственные соглашения.

«Но ожидать скидок для Болгарии на газ и сверхприбылей от транзита не приходится. Объем газа будет уже небольшим», — сказал он.

21 мая Радев сообщил, что Болгария — самый логичный вариант транзита газа, как и Германия, куда проложен газопровод «Северный поток». По его словам, в стране уже есть построенная и действующая газотранспортная система, соединяющая Болгарию с другим государствами Центральной Европы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сообщил порталу iz.ru, что возможность строительства «Болгарского потока» зависит от конкретных действий болгарской стороны. 

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