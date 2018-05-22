София пытается наладить контакт с Москвой

Президент России Владимир Путин принял в своей сочинской резиденции «Бочаров Ручей» главу республики Болгария Румена Радева. Во время встречи болгарский лидер подчеркнул: цель его визита — восстановление диалога между двумя странами в условиях действия режима антироссийских санкций. Владимир Путин выразил надежду, что общая история и интересы в экономике помогут России и Болгарии вернуться к полноценному сотрудничеству.

Начиная встречу, глава государства отметил: визит Румена Радева в Россию приурочен к 140-летию со дня освобождения болгарского народа от османского ига. И это, по его мнению, одна из существенных вех в общей истории двух стран.

— У нас очень многое, что нас объединяет. Послезавтра мы будем отмечать Дни славянской письменности. Знаю, что вы были в Москве на культурных мероприятиях. Осенью в Болгарии будут проходить соответствующие мероприятия в сфере российской культуры. И совсем недавно как раз в связи с этой датой, 140-летием, в Болгарии прошли Дни русской духовной культуры, — напомнил Владимир Путин.

Президент также заметил, что в прошлом году был зафиксирован заметный рост товарооборота между двумя странами, однако возможности российско-болгарского сотрудничества — гораздо больше тех объемов, которых уже удалось достичь.

Румен Радев, в свою очередь, поздравил российского лидера с переизбранием на пост президента и подчеркнул, что цель его визита — восстановление диалога между двумя странами «на самом высоком уровне после многолетнего прекращения».

— Наши отношения являются особыми. Они не основываются только на чисто политическом или экономическом интересе, они основываются на очень глубоких исторических, культурных и духовных вековых связях между нашими народами, — сказал глава республики. — Это дает нам целый ряд преимуществ и делает наши отношения более естественными. В то же время это заставляет нас быть открытыми и открыто обсуждать все те вопросы, по которым у нас есть расхождения во мнениях.

У России и Болгарии много взаимных интересов в торговле, экономике, образовании и культуре, подчеркнул он.

По итогам многочасовых переговоров стороны сделали заявления для прессы. Российский лидер назвал беседу достаточно подробной, и пояснил, что проинформировал болгарского коллегу о приоритетах РФ в решении ряда международных вопросов.

Президент Болгарии, в свою очередь, заявил, что восстанавливать отношения между странами приходится в условиях противоречий Европейского союза и НАТО с Россией и ограничительного режима санкций. Однако первый шаг в восстановлении отношений, по его мнению, уже сделан.

— Мы с президентом Путиным провели стратегический обзор отношений между нашими странами, выявили все традиции, огромный потенциал, который существует между нашими странами в торговле, энергетике, туризме, развитии культуры и транспорта, — сказал глава Болгарии.

Он также пообещал, что Болгария будет содействовать развитию диалога между Россией и Европой, чтобы не допустить возвращения к временам холодной войны. Румен Радаев пригласил Владимира Путина посетить его страну в 2018 году в рамках празднования 140-летия освобождения Болгарии и победы в Русско-турецкой войне.