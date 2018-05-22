Президент Болгарии решил восстановить стратегический диалог с Россией

Болгария стремится к восстановлению и развитию диалога с Россией. Об этом президент страны Румен Радев заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Радев напомнил, что оба государства объединяют глубокие духовные связи.

Главы двух стран подтвердили, что у России и Болгарии есть взаимные интересы не только в энергетике и экономике, но и в культуре и образовании. Ожидается, что конкретные детали восстановления и развития стратегического диалога будут обсуждать во время визита в Россию премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне визита в Москву Радев заявил о необходимости прямых поставок в Болгарию российского газа через Черное море. По словам болгарского президента, это продиктовано здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности по отношению как к Болгарии, так и к Евросоюзу.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил в интервью порталу iz.ru, что строительство «Болгарского потока» зависит не от разговоров, а от конкретных действий болгарской стороны.