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Путин прокомментировал переговоры с президентом Болгарии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Визит президента Болгарии Румена Радева в Россию является сигналом для возобновления полноформатных российско-болгарских отношений. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, 22 мая, по итогам переговоров с болгарским коллегой.

Российский лидер добавил, что проинформировал Радева «о наших приоритетах по строительству двусторонних отношений и по подходам России к ряду международных проблем и вопросов», передает «РИА Новости».

В свою очередь президент Болгарии заявил, что будет содействовать диалогу Евросоюза и РФ. Он добавил, что пригласил Путина посетить Болгарию в 2018 году.

«Хотелось бы возобновить мое приглашение президенту Путину посетить Болгарию в этот год, когда мы празднуем 140-летие освобождения Болгарии, победы в русско-турецкой войне», — сказал Радев журналистам по итогам переговоров.

В понедельник, 21 мая, президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море и предложил построить новый газопровод.

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